„Danke, Deutschland!“ Wir haben uns die Zähne machen lassen

Der CDU-Chef Friedrich Merz wird dieser Tage des „erbärmlichen Populismus“ bezichtigt und dass er „Hass schüre“. Der Grund: Merz äußerte sich kritisch zur überproportional guten Gesundheitsversorgung von Migranten in Deutschland. Das sorgte für Furore und hat eine bundesweite Debatte ausgelöst.

Doch wie ist die Lage wirklich? Was berichten die Betroffenen selbst? NIUS hat mit Asylsuchenden gesprochen und das Flüchtlingsheim in der Zeughofstraße in Berlin-Kreuzberg aufgesucht: Hier leben Iraker, Syrer, Afghanen, Somalis und Georgier. Viele Nationalitäten, die alle etwas eint: gesunde Zähne.

