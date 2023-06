Clan-Fehden auf unseren Straßen: Der Krieg geht los

Im Ruhrpott klingelt’s! Das, was ich schon seit mindestens zehn Jahren vorausgesagt habe, nimmt leider konkrete Gestalt an. Im Revier haben sich letzte Woche die Kinder von “Großfamilien” in die Wolle gekriegt. Nachdem es zuerst in Castrop-Rauxel rund ging, standen sich in Essen tags darauf 500 Mann syrischer und libanesischer Clanangehöriger gegenüber und droschen aufeinander ein – wie üblich ohne Rücksicht auf Verluste. Selbst ein Großaufgebot der Polizei konnte da nicht viel bewirken.

Um was es bei diesen Einzellern eigentlich geht, ist die Kontrolle der Straße und des öffentlichen Raums. Da nützen auch die warmen Worte des NRW-Innenministers Herbert Reul nichts, die Polizei müsse klarmachen, dass in Deutschland das Recht des Staates gelte “und nicht das Recht der Familie”. Witzig!

