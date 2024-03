Bundes-Polizeibeauftragter spricht AfD-Wählern ab, dass sie Polizisten sein können

Der neu gewählte Polizeibeauftragte des Bundes, der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch, meldet sich direkt am ersten Tag seines neuen Amtes zu Wort: „Ich halte es für hochproblematisch, wenn Polizeibeschäftigte in der AfD Mitglied sind oder die Partei anderweitig unterstützen“, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die AfD hat sich in den vergangenen Monaten extrem radikalisiert. Die Geschichte lehrt uns, dass es verheerend ist, wenn Polizei und Justiz von Feinden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unterwandert werden.“ Weiterlesen auf nius.de

