Bürgerentscheid in Grevesmühlen: 91 Prozent gegen Containerdorf für Flüchtlinge

In Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) entschieden sich die Bürger gegen Containerdörfer auf städtischem Grund. Doch es gibt noch andere Mittel und Wege.

91,39 Prozent – der Vote-Manager bildet die eindeutige und unmissverständliche Stimmenabgabe der Bürger von Grevesmühlen ab. Die Stadt nahe der Ostsee will kein Containerdorf. Das Ergebnis des Bürgerentscheids in Grevesmühlen lautete in absoluten Zahlen: 3.833 Nein-Stimmen und 361 Ja-Stimmen. Das Endergebnis ist vorläufig und muss in den nächsten Tagen nochmals geprüft werden. Dann ist es amtlich. Weiterlesen auf Epoch Times.de

1.9 30 Bewertungen Artikel Bewertung