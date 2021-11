Brüssel: Cristian Terhes zeigt die geschwärzten Verträge der EU mit den Pharmaunternehmen

Der EU-Abgeordnete Cristian Terhes zeigte die geschwärzten Verträge der EU mit den Pharmaunternehmen in einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag in Brüssel. Mehrere EU-Abgeordnete setzen sich gegen Grundrechtseinschränkungen in Zeiten der Coronapandemie und für die Rechte aller Bürger in Europa ein.

4.8 4 Bewertungen Artikel Bewertung