Brisant: Habeck lässt AKW-Textpassagen streichen

Allen Warnungen von wirklich unabhängigen Experten zum Trotz haben sich die Ampel und ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit Händen und Füßen gegen den Weiterbetrieb der letzten drei verbliebenen AKW gewehrt. Die ersten unmittelbaren Folgen sind schon jetzt spürbar, Deutschland ist binnen weniger Monate zum Netto-Stromimporteur geworden – auch wenn die grüne Blase weiter munter das Gegenteil behauptet.

Habeck schaltete auf Durchzug, so dass sich Anfang dieser Woche das Verwaltungsgericht Berlin mit einer entsprechenden Klage des Magazins „Cicero“ zu befassen hatte, in der es um Einsicht in die betreffenden Unterlagen ging. Jetzt ist klar: Die Vorteile der Kernkraft sind in Bezug auf die CO2-Emissionen sind deutlich größer, als Habeck den Deutschen glaubhaft zu machen versucht hat. Weiterlesen auf Reitschuster.de

