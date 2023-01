Blackout im Harz – und das gleich zweimal

Mehrere tausend Menschen im Harz hatte ein Blackout von der Stromversorgung abgeschnitten. Nachdem zuerst in der Nacht für vier Stunden die Lichter in der Region ausgegangen waren, saßen am Vormittag die Einwohner der Städte Blankenburg und Halberstadt ohne Strom da. „Ein technischer Defekt führt zu großflächigen Stromausfällen im Landkreis Harz“, hieß es in einer offiziellen Warnung. „Es ist nicht absehbar, wann mit einer Wiederversorgung gerechnet werden kann.“

Zwar soll sich die Situation in Halberstadt wieder beruhigt haben. Die Sprecherin des Energieversorgers Avacon, Corinna Hinkel, warnte jedoch gegenüber der Bild-Zeitung, aufgrund der Wetterlage sei mit wiederholten Stromausfällen zu rechnen.

