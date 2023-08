Bis zu 190 Prozent: Ausländeranteil in Chemnitz explodiert

Eine Anfrage der Freien Sachsen im Stadtrat zeigt: Der Ausländeranteil in der mitteldeutschen Stadt Chemnitz ist in weniger als 5 Jahren um mehr als die Hälfte – nämlich um 55 Prozent – gestiegen. Eine erschreckende Zahl – aber auch eine Entwicklung, mit der Chemnitz im Osten der Bundesrepublik nicht alleine steht. Immer stärker werden auch dort die Städte mit Migranten geflutet.

Wen der Anstieg in der gesamten Stadt schockiert, der braucht starke Nerven, sieht er sich die Zahlen in einzelnen Stadtteilen an. Besonders Ebersdorf sticht hervor, wo der Ausländeranteil seit dem Stichtag zum 31.12.2018 um unfassbare 191 Prozent gestiegen ist. Keineswegs ein Einzelfall: In fünf weiteren Stadtteilen beträgt der Anstieg in der Zeitspanne über 100 Prozent. Alleine in der Innenstadt leben mittlerweile über 6.000 „Neubürger“, die größte Gruppe unter ihnen stellen Syrer. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

