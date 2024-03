Der unter Theaterkennern weithin bekannte Theaterregisseur Stephan Suschke (65) forderte in einem bitterbösen Artikel in der Berliner Zeitung, dass Anton Hofreiter (Grüne), Norbert Röttgen (CDU) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) die Waffe in die Hand nehmen und an der Front kämpfen sollen. Er weist in als brutal zu bezeichnenden Worten darauf hin, wie viel Krieg und Ungerechtigkeit aus Deutschland ausgegangen ist – und empfiehlt, die grüne Heinrich-Böll-Stiftung in General-Rudel-Stiftung (ein berühmter deutscher Schlachtflieger) umzubenennen.

Suschke wies auf Geschichtsrevisionismus hin, der von der aktuellen deutschen Regierung betrieben wird, spart aber auch nicht an Kritik an der Mitverantwortung der CDU.

