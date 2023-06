Berliner Verkehrsbetriebe hetzen: Keine AfD – damit der Wagen sauber bleibt

Boris Reitschuster: Was die Berliner Verkehrsbetriebe jetzt machen, stellt alles bisher dagewesene in den Schatten. Die Anstalt des öffentlichen Rechts verbreitete auf ihren Kanälen in den sozialen Medien am Dienstag ein Bild, auf dem ein AfD-Verbotsschild in einem ihrer Fahrzeuge zu sehen war. Das Bild selbst ist offenbar älter und eine Fotomontage – doch mit dem Verbreiten auf ihrem offiziellen Kanal machten es sich die Verkehrsbetriebe zu eigen.

Die drei Buchstaben „AfD“ stehen auf dem Bild durchgestrichen dort, wo üblicherweise mit einem rotem Strich markiert wird, was in Bussen und diversen (im altmodischen Sinne) Bahnen verboten ist. Also beispielsweise Essen oder Rauchen. Darunter steht: „Danke, dass du den Zug sauber hältst!“

