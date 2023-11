Berlin: Senat mietet Luxushotel am Ku’damm für Asylbewerber an

Die Berliner Regierung hat ein Luxushotel in bester Lage in Berlin-Charlottenburg für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Die Unterbringung in dem Haus mit Sauna, Luxus-Suiten und edler Wintergarten Lounge kostet 9 462 Euro pro Tag – ohne Verpflegung.

Fünf Minuten Fußweg zum Hilton Hotel, zehn Minuten zum KaDeWe – das DORMERO Hotel Berlin Ku’damm liegt in bester Lage im Nobel-Bezirk Charlottenburg. Gästen wird einiges geboten, schon am Eingang wartet ein Empfang mit rotem Teppich.

Seit neuestem kommt dieser Luxus nicht mehr dem gutbetuchten Klientel des Charlottenburger Schickeria zugute, sondern rund 166 Asylbewerbern. Weiterlesen auf Apollo News.net

