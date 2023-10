Berlin: Polizei schirmt Klimakleber vor Autofahrern ab

Ein Video aus Berlin zeigt eine der vielen Situationen der vergangenen Wochen: Wie schon im Frühjahr blockieren Mitglieder der Letzten Generation eine Straße – zum Unmut der Autofahrer. In dem Video, das eine Szene vor 12 Tagen zeigt, sieht man, wie eine der Blockaden gerade losgeht und damit noch leicht aufzulösen wäre. Denn augenscheinlich kleben sie noch nicht, einer steht sogar noch. Ein Transportwagen-Fahrer in blauer Jacke wittert die Chance und steigt aus seinem Fahrzeug aus, um noch zu versuchen, das zu tun, was eigentlich Aufgabe der Polizei wäre: Die Blockade zu verhindern. Er versucht, einen der Blockierer zur Seite zu schieben. Weiterlesen auf Apollo News.net

