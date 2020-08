UPDATE zweites Video – Berlin: Frau nach Polizeigewalt verstorben

Diese Frau ist später auf der Fahrt in die Dienststelle an inneren Verletzungen der Halsschlagader verstorben. Die Aussagen der Beamten..sie hätte sich selbst verletzt bei einem Sturz..

Man hatte ihr während sie am Boden lag die Schulter ausgekugelt darum hatte sie so geschrien…

Diese Aussagen sind von einem Reporter der das Geschehen mitverfolgte.

Unfassbar was hier läuft. Ich habe diese Frau schreien gehört und wunderte mich noch wo das her kam. Ich bin entsetzt. Es tut mir so unendlich leid, dass dies passiert ist.

Wir stehen kurz vor dem Krieg Leute. Niemand wird sich sowas länger gefallen lassen.

Text-Quelle: Dr. Bodo Schiffman

Politikstube: Man sieht ganz deutlich im Video, wie ein Polizist ihr gegen den Hals schlägt.

UPDATE ZWEITES VIDEO

Update: Die Pressestelle der Polizei Berlin, kann den Tot der Frau nicht bestätigen!

