Berlin: Berhan S. messerte an Grundschule

Der mutmaßliche Täter, der am Mittwochnachmittag zwei Mädchen an einer Neuköllner Grundschule niedergestochen hat, ist nach pleiteticker.de-Informationen bereits vielfach Polizeibekannt. Der Mann, der laut Spiegel-Informationen Berhan S. heißt, soll immer wieder wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten sein. In seiner Akte sind diverse Anzeigen wegen Bedrohung, mehrerer Nötigungen, Körperverletzungen und Beleidigungen vermerkt – bereits vor 2009. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von pleiteticker.de.

Damit ist klar, dass es sich beim heute 38-Jährigen Berhan S. um die selbe Person handelt, über die bereits 2009 im Alter von 24 Jahren im Zusammenhang mit einer Messerattacke berichtet wurde.

