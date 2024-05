Beim Barte des Propheten: Mohammed in Berlin, Bremen & Hamburg beliebtester Name

Welches die beliebtesten Vornamen sind, die vergeben werden, zeigt nicht nur den aktuellen Modegeschmack, sondern sagt auch in anderen Bereichen viel aus. Wenn es etwa der Vorname Mohammed in mehreren deutschen Bundesländern auf Platz 1 schafft und in weiteren unter den Top 3 landet, zeugt dies von einem massiven gesellschaftlichen Wandel und einer völlig verfehlten Einwanderungspolitik.

Die Gesellschaft für Deutsche Sprache hat aktuell ihre Auswertung zu den beliebtesten Vornamen 2023 in Deutschland veröffentlicht. Auf den ersten Blick dürften sich dabei auch potentielle CDU-Anhänger, die noch immer dem Irrglauben anhängen, eine konservative Partei zu wählen, beruhigt fühlen. Weiterlesen auf Der Status.at

