Bad Herrenalb: Seniorenheim wird zur Flüchtlingsunterkunft

Die schöne Anlage des Park-Wohnstift im Gaistal wird zu einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge umgewandelt – der Technische Ausschuss in Bad Herrenalb stimmte dem Antrag zur Nutzungsänderung des Gebäudes am vergangenen Mittwoch zu. Laut der Badischen Neusten Nachrichten sollen nun insgesamt 120 Plätze in einem „Kombimodell“ für Flüchtlinge bereitgestellt werden. Das bedeutet, dass 80 Plätze vom Landkreis und 40 weitere von der Gemeinde Bad Herrenalb genutzt werden. Weiterlesen auf Apollo News.net

