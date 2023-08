Auswärtiges Amt fliegt über 44.000 Afghanen ein

Außenministerin Annalena Baerbock möchte noch bis 2025 monatlich bis zu 1.000 Afghanen nach Deutschland holen – das gab das Auswärtige Amt nach einer parlamentarischen Anfrage der CDU / CSU-Fraktion im Bundestag zu.

Wie aus einer Anfrage der CDU / CSU-Fraktion im Bundestag hervorgeht, sollen insgesamt mehr als 44.000 Afghanen mit Hilfe des Auswärtigen Amtes nach Deutschland gelangen. So vielen habe man eine Ausreise zugesagt, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Auch was den Familiennachzug angeht, ist das Ministerium großzügig – zwischen fünf und sieben Personen kann ein Einzelner laut den Zahlen des Auswärtigen Amtes ohne Probleme mitbringen. Weiterlesen auf Apollo News.net

