Auch ohne Symptome: Laut Studie sind alle Impflinge von Herzentzündungen betroffen

Die Myokarditis nach Covid-Impfung wird medial immer noch als seltene Nebenwirkung verkauft. Eine brisante Studie verglich nun gezielt Herzuntersuchungsdaten geimpfter Personen mit denen von ungeimpften – und erbrachte Hinweise auf Entzündungsprozesse bei allen Impflingen. Pikant: Alle Probanden waren asymptomatisch – zeigten also keine Anzeichen von Myokarditis. Die Dunkelziffer bei Herzproblemen nach der Impfung könnte demnach noch viel höher liegen als bisher angenommen: Alle Impflinge könnten betroffen sein.

Im Rahmen der Studie “Assessment of Myocardial 18F-FDG Uptake at PET/CT in Asymptomatic SARS-CoV-2-vaccinated and Nonvaccinated Patients” von Nakahara et al. nutzte man die Daten ungeimpfter und geimpfter Patienten, bei denen sogenannte 18F-FDG-PET- und CT-Scans durchgeführt wurden. Weiterlesen auf Report24.news

