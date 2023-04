Asylflut in Dresden – Bürgermeister verärgert Bürger

In Dresden sollen neun Containerdörfer mit 800 Plätzen mitten in den Wohngebiete helfen, Menschen aus Syrien, Afghanistan, Venezuela, und der Türkei aufzunehmen. Zu den Plänen beantworteten unter anderem Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) Fragen von Bürgern. Dazu wurde eine Bürgerversammlung zum Thema Asyl in der Dresdner Dreikönigskirche abgehalten. Hier gab die Stadtverwaltung ein klares Bekenntnis zum Asylrecht ab. Ob es den Bürgern schmeckt oder nicht. Nach dieser provokanten Äußerung des Bürgermeister Hilbert war die Stimmung aufgeheizt. Bereits zu Veranstaltungbeginn muss der Moderator des Bürgerdialogs Oliver Reinhard das Publikum mehrmals um Ruhe bitten.

Quelle Bericht: mdr.de – Quelle Video: Mark Grigi

