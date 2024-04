Asylchaos: Wir wurden davor gewarnt! JF Doku Teil 1

Eines steht fest: Die illegale Massenmigration der vergangenen zehn Jahre hat Deutschland dramatisch verändert. Und es hört nicht auf, im Gegenteil: Seit Jahren steigen die Asylbewerberzahlen wieder an, stoßen Kommunen an ihre Grenzen, zeigen sich die Folgen eindrucksvoll auf deutschen Straßen und Plätzen. Und immer deutlicher werden ebenjene Veränderungen, die lange niemand beim Namen nennen durfte, sei es die Verschlechterung der Sicherheitslage oder die offenkundigen Integrationsprobleme mit Migranten aus dem islamischen Kulturkreis.

Dabei wurden wir rechtzeitig vor alledem gewarnt: 2010 erschien Thilo Sarrazins Bestseller „Deutschland schafft sich ab“, ein Buch, das rückwirkend betrachtet wie eine düstere Prophezeiung dessen anmutet, was insbesondere ab 2015 geschehen ist. Damals wurde Sarrazin für seine „Thesen“, die eher Wahrheiten waren, von den meisten Medienschaffenden und Politikern angefeindet, bis zum Ausschluß aus „seiner SPD“ sollte der Konflikt zwischen ihm und der politischen Linken im Land führen. Einzig: In der Sache sollte er recht behalten, leider. „Was ich 2010 beschrieben habe, läuft genauso ab“, stellt Sarrazin gegenüber JF-TV fest. Und ergänzt: „Es läuft nur noch ab in einem wesentlich höheren Tempo.“

