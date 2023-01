Asylantenheim erregt den Volkszorn: Dresdner gehen auf die Barrikaden

In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden will die CDU-geführte Landesregierung unter Ministerpräsident Kretschmer nun ein Asyl-Containerdorf im bislang beschaulichen Ortsteil Sporbitz errichten. Seit Bekanntwerden der Pläne für das Siedlungsprojekt organisiert sich ein entschlossener Widerstand. Gemeinsam unterstützen die Freien Sachsen und die AfD den Bürgerwiderstand in Sporbitz, veranstalten zusammen Bürgerabende, Demonstrationen mit hunderten Teilnehmern und vernetzen Anwohner. AUF1 war mit dabei und hat sich umgehört.

