Arzt, Amt, Unterkunft – Niedersachsen: 5 Mio. Euro Taxi-Kosten für Flüchtlinge

Rund 110.000 Menschen aus der Ukraine sind nach Niedersachsen geflüchtet, um hier Schutz zu suchen. Auch die Zahl der Flüchtlinge aus anderen Ländern hat seit 2016 einen Höchstwert erreicht.

2022 waren landesweit 22.613 Asylsuchende registriert – die meisten aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, dem Irak und Kolumbien. 2021 waren es noch 13.906 Asylsuchende – ein Anstieg von 63 Prozent!

Allein für die Beförderung von Personen, die in Erstaufnahme-Einrichtungen untergebracht waren, fielen vergangenes Jahr Kosten in Höhe von 5,5 Mio. Euro an.

