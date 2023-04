Arbeitsvisa als Freibrief für Flucht: Männer aus Bangladesch strömen nach Europa

Aus Bangladesch strömen immer mehr junge Männer nach Europa. Tür und Tor öffnen ihnen Rumäniens Behörden. Unerlaubt ziehen die Auswanderer in den Westen weiter, tausende Grenzgänger landen allein im Burgenland.

Mit großer Besorgnis verfolgen Fahnder in Europa einen neuen Trend der illegalen Migration. Zehntausende Männer brechen derzeit in Bangladesch auf, um mithilfe eines Arbeitsvisums – ausgestellt in Rumänien – im „goldenen Westen“ Fuß zu fassen.

Laut internen Informationen sollen innerhalb kurzer Zeit mehr als 120.000 Arbeitsvisa im Zuge von Ansuchen aus Bangladesch in Bukarest genehmigt worden sein.

