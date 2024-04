Anwohner über Messerangriff auf 4-Jährige: „Das ist das Resultat der Flüchtlingspolitik“

Emotionale Szenen in Wangen im Allgäu … Die Bewohner der Kleinstadt sind erschüttert über den Angriff auf das vierjährige Mädchen am Mittwoch. NIUS war vor Ort und sprach mit den Bürgern über ihre Gedanken, ihre Ängste – und über den Frust, der sich breitmacht in Zeiten, in denen so ein Angriff kein Einzelfall mehr ist. In einem Supermarkt ging ein 34-jähriger, aus Syrien stammender niederländischer Staatsangehöriger unvermittelt auf ein vierjähriges Mädchen los und stach mit einem Messer auf sie ein. Laut Polizei liegt das Mädchen im Krankenhaus und wurde operiert. Sie soll sich in einem stabilen Zustand befinden. Das angegriffene Mädchen sei mit seiner Mutter in dem Geschäft gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Täter und Opfer hätten sich nicht gekannt.



