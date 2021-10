Anti-Greenpass-Demo in Triest: „Papa ist für euch da, ich kämpfe für euch und alle Kinder dieses Planeten“

In Triest (Italien) haben Hafenmitarbeiter gemeinsam mit Bürgern gegen die „Grüne-Passpflicht“ am vergangenen Sonntag demonstriert. Trotz Wasserwerfern, Wurfgeschossen und Schlagstöcken haben sich die Menschen nicht entmutigen lassen, um für die Freiheit zu kämpfen. Einige der Demonstranten sitzen auf dem Boden und halten sich an den Händen.

Dazu gehört auch ein italienischer Familienvater, der sich bewusst ist, dass nicht nur sein gegenwärtiges Leben zerstört wird, sondern er sieht auch die zukünftige Zerstörung seiner Kinder und Enkelkinder und die Zerstörung aller Formen von Freiheit:

„Ich bin für meine 3 Kinder da, Sabrina, Antonio, Sofia, Papa ist für euch da, ich kämpfe für euch und alle Kinder dieses Planeten, ich werde für euch und nur für euch kämpfen, bis zum Ende. Kämpft, gebt niemals auf“.

Nachfolgend drei Videos von der Demo:

Perché i leader del centrodestra tacciono su queste violenze di Stato?#portualitrieste pic.twitter.com/ytyqoWxufB — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) October 18, 2021

Ieri un agente ha sparato un lacrimogeno ad altezza uomo.#Trieste #portualidiTrieste pic.twitter.com/yPlXxJfVfF — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) October 19, 2021

La mattanza al porto di Trieste. pic.twitter.com/KG9qD17g72 — RadioGenova (@RadioGenova) October 18, 2021

