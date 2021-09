Robert Habeck befindet sich auf Wahlkampftour und war heute in Rosenheim. Obwohl die Stadt in Oberbayern rund 64 bis 65.000 Einwohner hat, sprach Robert vor einem an der Hand abzählbarem Publikum, vielleicht auch grüne Statisten.

Nachdem Habeck das Rednerpult verlassen hat, wurde er mit einer unbequemen Frage konfrontiert, diese löste eine plötzliche Spracharmut aus, allerdings auch seine Leistungsfähigkeit im Flitzen, die er bis zum sicheren Auto beibehalten konnte.

4 4 Bewertungen Artikel Bewertung