Angriff auf AfD-Politiker? – Warum schweigen Polizei & Medien?

Carsten: In der Nacht von Freitag den 11.08 auf Samstag den 12.08.2023 fand laut eigener Aussage ein brutaler Überfall auf den AfD-Politiker Andreas Jurca statt. In den Polizei Pressemitteilungen und bei den Medien finden wir nichts darüber. Was wird hier verschwiegen und warum?

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung