Altöttinger Arzt wegen Film-Requisite denunziert: „Die Pandemie ist beendet“

Ministerpräsident Söder kritisierte Dr. Mayr aus Altötting in einer öffentlichen Rede, als einer der „sich mitschuldig an der derzeitigen Corona-Situation macht“. Der besagte Arzt geht nun an die Öffentlichkeit, mit Erklärungen über einen Aushang an seiner Praxistür, der die Pandemie als beendet verkündete, und darüber, warum er denkt, dass „der Staat sich in ärztliche Belange einmischt“.

