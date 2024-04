Allianz Versicherung: Mitarbeiterin teilt JA-Video und wird gekündigt

Rostock. – „Die ostdeutsche Jugend ist rechts“. Mit diesem Satz leitet der Landesvorsitzende der Jungen Alternative Thüringen (JA), Eric Engelhardt, ein Video ein, in dem er erklärt, was man als Ostdeutscher tut und was nicht, dass man sich von linken Lehrern nichts sagen lässt und dass man stolz auf sein Land ist. Wie der NDR vor einigen Tagen berichtete, wurde einer Generalvertreterin des Versicherungskonzerns Allianz gekündigt, weil sie genau dieses Video von Engelhardt auf ihrem privaten Instagram-Profil geteilt haben soll. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

