AfD bricht Umfragerekord in Niedersachsen

Die AfD hat in Niedersachsen deutlich an Zustimmung gewonnen. Würden die Landtagswahlen am kommenden Sonntag stattfinden, käme die Partei laut einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR auf 18 Prozent der Stimmen. Dies stellt einen Zuwachs um sieben Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl 2022 dar.

Infratest dimap fragte ebenfalls, was derzeit die wichtigsten Probleme im Bundesland seien. Auf Platz eins landete die Zuwanderung mit 47 Prozent. Gegenüber September 2022 wuchs dieser Anteil um 40 Prozentpunkte. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

