Achtung, Reichelt!: ZDF-Aussteigerin ist eine Heldin

Die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptthema in dieser Woche: ZDF-Satirikerin Christine Prayon! Prayon verkündete ihren Abschied aus der „Heute Show“ von Moderator Oliver Welke. Der Grund: Was wie Satire aussehen soll, ist schon längst eine Politik-Show, die nicht die Mächtigen kritisiert, sondern auf die Ohnmächtigen einhämmert. Prayon: „Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht.“ Für Fürstin Gloria ist die ZDF-Aussteigerin eine Heldin, weil sie den Mut hat, das auszusprechen!

4.8 8 Bewertungen Artikel Bewertung