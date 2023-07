Achtung, Reichelt!: Warum die AfD jetzt stärker ist als die CDU

Achtung, Reichelt! Hamburg ist eine der reichsten, schönsten und einst sichersten Städte unseres Landes. Doch die Kriminalität explodiert. Die Zahl der Sexualstraftaten ist gegenüber Vorjahr um 180 Prozent gestiegen. Das ist eine Epidemie an Vergewaltigungen. Jeden zweiten Tag gibt es in Hamburg einen Mord. Und jede Statistik belegt: Das ist ein Migrationsproblem.

Anstatt das Problem anzugreifen, attackiert die Regierung lieber die Opposition: Innerhalb von Stunden wurde Friedrich Merz (CDU) an den Rand des politischen Untergangs getrieben. Weil er Dinge aussprach, die eigentlich selbstverständlich sind. Es wird in diesem Land von Tag zu Tag unmöglicher, vollkommen normale, vernünftige Dinge zu sagen. Anstatt pragmatisch auf kommunaler Ebene an Problemen zu arbeiten und den Wählerwillen zu akzeptieren, soll die AfD weiter boykottiert werden. Das wird der Partei nur weitere Umfragerekorde bescheren.

