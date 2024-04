Achtung, Reichelt!: Syrer sticht 4-jähriges Mädchen in Supermarkt nieder

Achtung, Reichelt!: Wenn wir auf die Flüchtlingsströme dieser Welt blicken, dann sehen wir die Realität, die wir hier in Deutschland nicht mehr aussprechen sollen. Diese Realität könnte offenkundiger kaum sein: Vor nichts auf der Welt flüchten mehr Menschen als vor der Herrschaft des Islam. Während Millionen Menschen aus islamischen Ländern zu uns flüchten, flüchtet so gut wie niemand aus christlichen Ländern in die islamische Welt. Jahrzehnte der politischen Korrektheit haben uns gelehrt und darauf gedrillt, die Herrschaft des Islam zu verharmlosen und seinen unaufhaltsamen Aufstieg in Deutschland hinzunehmen. Aber warum sollten wir mehr davon wollen, wenn selbst Muslime weniger davon wollen?

