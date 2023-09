Achtung, Reichelt!: Sie wollen das Klima schützen, aber nicht unsere Grenzen

Achtung, Reichelt! Das Einzige, was unsere Bundesregierung noch zusammenhält, ist die Angst vor dem Machtverlust. Die Furcht vor dem tiefen Sturz in die vollkommene Bedeutungslosigkeit und Lächerlichkeit. Die Wahrheit über die Ampel lautet: Die Minister wollen das Klima schützen – aber nicht unsere Grenzen. Und was die illegale Massen-Migration in diesem Land verändert, spüren wir jeden Tag. Wenn Worte wie Grenze oder Recht vollends ihre Bedeutung verlieren, dann verliert die Politik vollends ihre Glaubwürdigkeit. Das überlebt auf Dauer keine Demokratie.

