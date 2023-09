Achtung, Reichelt!: „Selbstzufrieden!“ Habeck beschimpft die Deutschen

Achtung, Reichelt! Die Grüne Partei hat schon erfolgreich unsere Hauptstadt Berlin in einen Moloch gescheiterter Ideen verwandelt, nun nehmen sie sich den Rest des Landes vor. Inflation durch wahnwitzige Energie-Politik – das ist das Konzept, das Robert Habeck mit seiner Gefolgschaft der Grünen auf ganz Deutschland anwendet. Vor wenigen Tagen hat Habeck mit seiner Grünen Partei das sogenannte Heizungsgesetz verabschiedet, das die Mehrheit der Menschen in diesem Land nicht nur ablehnt, sondern fürchtet. Wie irrsinnig dieses neue Gesetz ist, zeigen wir Ihnen ganz genau hier in diesem „Achtung, Reichelt!“-Video – jetzt reinschauen!

