Achtung, Reichelt! Links-Grüne Schmutzkampagne gegen Aiwanger

Achtung, Reichelt! Hubert Aiwanger macht weiter. Er darf weiter machen. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland. Denn in diesen Tagen entscheidet sich, wer die Politik in Deutschland bestimmt: Linke Medien. Oder die Wähler. Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die schlimmste Todsünde begangen, derer man sich in den Augen der links-grünen politisch-medialen Elite dieses Landes schuldig machen kann. Wer Hubert Aiwanger war und ist und vor allem, wer Hubert Aiwanger glaubt, vertraut und wählt, das entscheidet nicht die Süddeutsche Zeitung, das entscheiden in unserem Land nicht die Medien. Das entscheiden einzig und allein Hubert Aiwanger und die Wähler.

