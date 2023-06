Achtung, Reichelt! Klamroth-Klatsche: Hart, aber gemein!

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptthema in dieser Woche: Louis Klamroth und seine ganz spezielle Art, das Thema Migration in seiner Sendung „Hart aber fair“ zu behandeln. Nämlich gar nicht. Als eine junge CDU-Lokalpolitikerin berichtet, wie Männer, deren Sprache sie nicht versteht, sie belästigt, fragt er nur jovial, ob sie denn kein Englisch spreche. Dabei war offensichtlich, dass Englisch jetzt nicht das Thema sei … Gloria: „Klamroth ist hart und gemein.“ Außerdem in der Sendung: Irren ist menschlich – Iren auch? Weil die irische Regierung ihre Klimaziele nicht erreicht, sollen 200.000 Kühe getötet werden.

