Achtung, Reichelt! Hochmütiger Habeck-Satz: „Der Staat macht keine Fehler!”

Seit der Pandemie lesen Sie in den Medien immer wieder den Begriff „anekdotische Evidenz“. Bis vor kurzem gab es diesen Begriff nicht. Wenn plötzlich alle einen Begriff verwenden, den es bis vor kurzem nicht gab, muss man misstrauisch werden. Anekdotische Evidenz soll heißen, dass das, was Menschen erleben, ja bloß Anekdoten sind und deswegen noch lange kein wirkliches Phänomen sein müssen. Doch die Kriminalität steigt und die Politik seit 2015 steht in einem Zusammenhang damit, der sich nicht mehr verheimlichen lässt. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!” zeigen wir Ihnen die offiziellen Fahndungsbilder der Landeskriminalämter – dann können Sie sich ein eigenes Bild der Tätergruppen machen.

