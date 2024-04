Achtung, Reichelt!: Grüne Politik ist eine Ode an die Zerstörung!

Das Geschlecht ist jetzt nach Gutdünken frei wählbar! Die Ampel-Fraktionen haben am 12.04.2024 das sogenannte „Selbstbestimmungsgesetz“ im Deutschen Bundestag beschlossen. 374 Abgeordnete stimmten dafür, 251 dagegen, 11 MdBs enthielten sich. Das bedeutet, dass ab dem 1. November 2024 jeder sein Geschlecht alle 12 Monate per Sprechakt ändern kann. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ erklärt Gloria wohin ihrer Meinung nach dieser moderne „Nihilismus“ führt und warum dies unter Umständen „eine Vorbereitung auf einen Krieg“ sein könnte.



