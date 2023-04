Achtung, Reichelt! Der Staat will die totale Kontrolle!

Achtung, Reichelt! Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! In dieser Woche: Der irre Regierungsplan mit unseren Heizungen. Ab 2024 will die Ampel, dass wir nur noch Heizungen mit so genannten „Smart Metern“ einbauen – was nichts anderes als digitale Fernbedienungen für unsere Heizungen sind. Die der Staat dann benutzen kann … Eva sagt: „Sie verkaufen uns das als eine gute Sache, als ob man dadurch mehr Einblick in den Energieverbrauch bekommt.“ Das Ziel sei aber ein anderes: „Staat will die totale Kontrolle!“

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung