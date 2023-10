Achtung, Reichelt!: Der abscheuliche Terror-Jubel auf unseren Straßen!

Achtung, Reichelt! Das Massaker an 1300 Menschen in Israel bringt wieder einmal zum Vorschein, was seit Jahrzehnten die unheiligste Allianz in unserem Land ist: arabischer und linker Antisemitismus, wie es ihn zuletzt sichtbar im deutschen Herbst gegeben hat.

Das links-grüne Milieu, all diese linken Akademiker und ihre verwöhnten, woken Kinder konnten die unkontrollierte arabisch-muslimische Massenmigration der letzten Jahre nur deswegen als Bereicherung empfinden, weil sie sich am so offenkundigen Judenhass der Migranten nie gestört haben. Uns wird ständig erzählt, die Menschen in Gaza würden die Hamas hassen und könnten das nur nicht frei sagen. Aber wieso feiern dann Hunderttausende und Millionen Araber im freien Westen diese Schlächter? Die Antwort ist leicht: Weil sie es wollen. Weil sie es genau so meinen.

