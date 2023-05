Achtung, Reichelt! ARD fälscht Klima-Schreie – Deutschland muss Eier zeigen!

Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! Die ARD fälscht Klima-Schreie! Kein Scherz: In einem MDR-Video sind Schmerzensschreie eines Klima-Klebers zu hören, als die Polizei ihn wegträgt. Unsere Recherche zeigt: Der Schrei wurde GEDOPPELT, das Video so dramatisiert. Ein Versehen? „Unfassbar. Ist das überhaupt legal?“, fragt Eva. „Wie ist das möglich, dass ihr dafür zahlt?!“ Und weiter: „Die öffentlich-rechtlichen Medien sollen die Wahrheit erzählen, sie sollen kritisch auf Staat und Politiker schauen. Aber sie machen es nicht.“ Das sei schlimmer als in Ländern, wo klar ist, dass es keine Pressefreiheit gibt – und entsprechend keiner mit einer kritischen Berichterstattung rechnet …

