Achtung, Reichelt! 370 Mio. an die Taliban und Scholz verhöhnt arme Rentner!

Achtung, Reichelt! Für alles ist Geld da, nur für uns nicht. Dieser Satz ist so bitter-ehrlich, dass es weh tut … Wir sind immer noch (!) ein sagenhaft reiches Land, aber die Menschen, die diesen Wohlstand Jahrzehnte lang erarbeitet und geschaffen haben, profitieren davon heute am wenigsten. Es gibt keine Innenstadt, keine Fußgängerzone mehr in diesem Land, in dem man nicht Rentner Flaschen sammeln sieht, während junge, kräftige Männer, die sich in unseren Sozialstaat geflüchtet haben, untätig den Tag in Shisha-Bars genießen. Das ist nicht rechts, das ist nicht rassistisch, das ist die Realität, und jeder sieht es.

