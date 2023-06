Abscheuliches Video: Jugendliche demütigen Mädchen, üben Vergewaltigung

In München hat ein Video, das in den sozialen Medien weit verbreitet wurde, für Aufsehen gesorgt. Die 29-sekündige Aufnahme ist schwer anzusehen: Fünf Jungen scheinen sich in einem Innenhof auf ein Mädchen zu stürzen. Einer der Jungen hält sie in einem Würgegriff, ein anderer greift sie an den Hüften und führt Bewegungen aus, die eine Vergewaltigung darstellen sollen.

Die anderen Jugendlichen, gekleidet in Jogginghosen und mit Baseballkappen, stehen daneben, lachen und ermutigen ihren Freund. Dann wechseln sie die Rollen, und auch die anderen „spielen“, als würden sie das Mädchen vergewaltigen. In der Auseinandersetzung fällt das Mädchen zu Boden und hält beide Hände vor ihr Gesicht.

