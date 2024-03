92 Prozent gegen Kniefall vor dem Islam – doch beim WDR fordert man „deutschen Ramadan“

Die RTL-Umfrageergebnisse wollten nicht ins Narrativ eines zu Deutschland gehörenden Islams passen: 92 Prozent der Befragten gaben an, die Ramadan-Beleuchtung nicht „gut“ zu finden. In Frankfurt am Main und Köln erstrahlt sie allerdings trotzdem.

„Gut“ findet man das beim zwangsgebührenfinanzierten WDR: Dort wurde ein Kommentar publiziert, in dem ein „deutscher Ramadan“ gefordert wird. Die Autorin empört sich darin, dass – anders als in Ägypten – in Deutschland der Ramadan kaum Thema sei. Nun muss man ganz klar sagen: Wer ägyptische Zustände möchte, der ist in Ägypten am besten aufgehoben. Weiterlesen auf Report24.news

