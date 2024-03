4.226 Falschparker denunziert: 18-Jähriger macht Anzeigen zur Lebensaufgabe

Während andere Menschen mit 18 Jahren die unterschiedlichsten Hobbys pflegen und/oder sich dem anderen Geschlecht verschreiben, kennt Niclas Matthei offenbar nur eine Leidenschaft, der er sich völlig hingibt: Anzeigen erstatten. Selbst nennt sich der junge Mann aus Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt denn auch „Anzeigenhauptmeister“, wie die „Bild“ schreibt: „Als informeller Mitarbeiter des Ordnungsamtes radelt er in Signal-Outfit durch die Straßen, immer auf der Suche nach Verkehrssündern. An seinem Fahrrad hat er die Aufschrift „POLIZFI“ befestigt – eine Anspielung auf „Polizei“. Und vorn und hinten Kameras.

Sobald er einen Falschparker findet, wird das Vergehen gnadenlos dokumentiert und – natürlich – zur Anzeige gebracht. Mit seiner ‘Dienstwaffe‘ (dem Handy), schießt er ein Beweisfoto und schickt es per App direkt zum Ordnungsamt.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

