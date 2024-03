2023: Deutschland gewährte 12.000 anerkannten Flüchtlingen aus Griechenland Schutz

Es war abzusehen, dass das Innenministerium unter der Leitung Nancy Faesers (SPD) sich nicht der ungerechtfertigten Belastung durch tausende Schutzanträge von Migranten entledigen würde, die andernorts in der EU schon Schutz bekommen hatten. 12.300 Migranten, in der Hauptsache Afghanen und Syrer, haben nun in Deutschland zum zweiten Mal Asyl bekommen, nachdem sie bereits ein Verfahren durchlaufen hatten. Das erfuhr die Welt am Sonntag vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BAMF). 1.900 der Doppel-Antragsteller zogen in ein anderes Land weiter, vielleicht um dort zum dritten Mal einen Antrag zu stellen. Daneben gab es 2.300 abschlägige Bescheide, die aber – wie hinlänglich bekannt ist – keine Folgen haben. Insgesamt hatte das BAMF über 16.500 Schutzanträge zu entscheiden.

