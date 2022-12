100 Euro für Weihnachtskarte? Jobcenter bekommen massenhaft Post von Ukraine-Flüchtlingen

Dieses Jahr haben die Jobcenter offenbar besonders viele Weihnachtskarten erreicht. Hinter den vielen Weihnachtskarten stecken allerdings Falschinformationen, die in den Sozialen Medien vor allem unter ukrainischen Geflüchteten kursieren. Auf der Social-Media-Plattform TikTok sind Videos auf Russisch und Ukrainisch zu sehen, in denen die Falschnachricht verbreitet wird, dass die Jobcenter in Deutschland 100 Euro zahlen, wenn man ihnen eine Weihnachtskarte in einem Umschlag schickt. Ein solches Video hat beispielsweise mittlerweile mehr als 400.00 Aufrufe.

