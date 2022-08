Zwickau will Warmwasser in Schulen und Kitas abdrehen

Als Reaktion auf die Energiekrise will die Stadt Zwickau (Sachsen) das Warmwasser unter anderem in Schulen und Kitas abdrehen. „Wir alle sind gefordert, uns dieser schwierigen Situation zu stellen, um einen Beitrag zu leisten, die Energie- und Gaskrise zu meistern – öffentliche Verwaltungen ebenso wie Unternehmen und Privatpersonen“, erklärte die parteilose Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hänel am Dienstag laut Mitteilung.

Dazu gehöre, das Warmwasser in den Gebäuden der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen wie Museen, Schulen und Kitas einzustellen.

„Es wird dort abgestellt, wo es möglich ist und zulässig ist“, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Dies betreffe vor allem die Handwaschbecken auf Toiletten. Die Stadt will die Maßnahmen laut Angaben des Sprechers kurzfristig und schrittweise umsetzen.

Quelle: Epoch Times

