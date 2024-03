Zwei-Klassen-Bildung in Wien: „Türkenschulen“ für die Mehrheit, Privatschulen für Grüne

Nicht nur die Zwei-Klassen-Medizin ist längst Realität – in Wien herrscht dieses System auch bei den Volksschulen. Gewalt in den Klassen, schlechte Deutsch-Kenntnisse: Wer kann, schickt seine Kinder längst in eine Privatschule. Wer es sich nicht leisten kann, muss kreativ werden.

Um Kinder in eine bessere Schule geben zu können, gehen Eltern in Wien sogar so weit, sich „situationselastisch" an einer anderen Wohnadresse anzumelden (und nach der Schulanmeldung wieder zurück). Bei manchen ist Verzweiflung so groß, dass sogar Geschwisterkinder erfunden werden. Weiterlesen auf Exxpress.at

